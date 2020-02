UniCredit tem prejuízo menor que esperado no 4° tri de 2019 e ação sobe em Milão

O UniCredit anunciou hoje que teve prejuízo líquido de 835 milhões de euros (US$ 1,22 bilhão) no quarto trimestre de 2019, revertendo lucro de 1,99 bilhão de euros registrado em igual período de 2018. O resultado superou as expectativas de analistas consultados pela próprio banco, que projetavam prejuízo de 1,1 bilhão de euros.

Na mesma comparação, a receita trimestral subiu 3,1%, a 4,85 bilhões.

Ao longo de 2019, o banco italiano registrou lucro líquido de 3,373 bilhões de euros, uma queda de 17,9% em relação ao ano anterior. Na mesma comparação, a receita teve queda de 0,7%, a 18,839 bilhões.

Por volta das 10h25 (de Brasília), a ação do UniCredit saltava 6,51% na Bolsa de Milão.