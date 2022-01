UniCredit tem prejuízo maior que o previsto no 4º tri; receita supera previsões

O UniCredit teve prejuízo líquido de 1,44 bilhão de euros no quarto trimestre de 2021, maior do que a perda de 1,18 bilhão de euros apurada em igual período de 2020, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira. Analistas consultados pelo próprio banco, o segundo maior da Itália em ativos, previam prejuízo menor entre outubro e dezembro, de 1,32 bilhão de euros. Já a receita do UniCredit teve expansão anual de 4,7% no trimestre, a 4,44 bilhões de euros, superando o consenso de 4,2 bilhões de euros de analistas. Em todo o ano de 2021, a receita do UniCredit atingiu 17,95 bilhões de euros, 4,8% maior do que em 2020 e acima da sua expectativa de 17,5 bilhões de euros.

