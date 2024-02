UniCredit supera previsão de lucro no 4º trimestre e impulsiona retorno a acionistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 7:09 Para compartilhar:

O UniCredit teve lucro líquido de 2,81 bilhões de euros no quarto trimestre de 2023, maior do que o ganho de 2,46 bilhões de euros apurado em igual período de 2022, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (5). O resultado ficou bem acima da projeção de analistas levantada pelo próprio banco italiano, de lucro de 1,21 bilhão de euros.

A receita do UniCredit teve expansão anual de 4,6% no trimestre, a 5,98 bilhões de euros, também superando o consenso de analistas, de 5,56 bilhões de euros. Apenas a receita com juros cresceu 5,7% na mesma comparação.

O UniCredit disse que pretende distribuir aos acionistas 8,6 bilhões de euros referentes a 2023, a depender de autorizações regulatórias, ou 3,35 bilhões de euros a mais do que um ano antes. Em 2024, o banco espera ampliar o retorno a acionistas para 10 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

