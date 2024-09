UniCredit compra participação majoritária em unidades italianas da CNP Assurances e da Allianz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 12:39 Para compartilhar:

O UniCredit anunciou nesta quarta-feira, 25, a aquisição majoritária em unidades italianas das seguradoras CNP Assurances e da Allianz, no que classificou como processo para “internalizar totalmente o seguro de vida na Itália”. Em nota, o banco informa que está exercendo seu direito de aquisição após uma “parceira de longa duração” e que pretende concluir o processo em 2025.

A aquisição completa pelo UniCredit implicará na compra de 51% das ações da francesa CNP Assurances na unidade CNP UniCredit Vita (CUV) e de 50% das ações do alemã Allianz na unidade UniCredit Allianz Vita (UAV).

O preço de compra da participação acionária será determinado com cada parte com base em seus acordos originais e será negociado em dinheiro.

“Internalizar o setor de seguros na Itália permitirá o crescimento acelerado do setor focado em comissões, com atrativos de lucro para o UniCredit e fortalecimento do serviço oferecido”, afirma o banco italiano.

Ao encerrar a compra em 2025, o UniCredit terá 100% das ações em ambas as unidades CUV e UAV, esclarece o comunicado.