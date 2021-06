Único sobrevivente de teleférico na Itália tem alta da UTI

TURIM, 1 JUN (ANSA) – O menino Eitan, único sobrevivente da queda de um teleférico no norte da Itália na semana passada, recebeu alta da UTI nesta terça-feira (1º) e foi transferido para um leito de enfermeira.

Com cinco anos de idade, Eitan teve sua família dizimada pela tragédia de 23 de maio. Entre os 14 mortos no acidente estão os pais do menino, Amit Biran e Tal Peleg; seu irmão mais novo, Tom, de dois anos; e seus bisavós maternos, Itshak Cohen e Barbara Konisky.

O menino é acompanhado por sua tia Aya, que deve assumir sua guarda. A família de Eitan é de origem israelense, mas vivia na Itália havia vários anos.

A tragédia do teleférico de Stresa-Mottarone aconteceu no dia 23 de maio, quando o cabo de tração se rompeu e fez a cabine recuar em alta velocidade até se chocar contra um pilar.

Em seguida, ela caiu de uma altura de 20 metros e deslizou montanha abaixo até parar em um bosque. Três responsáveis pelo teleférico chegaram a ser presos preventivamente, mas dois deles, Enrico Perocchi e Luigi Nerini, foram soltos no último sábado (29), enquanto o terceiro, Gabriele Tadini, foi colocado em detenção domiciliar.

Já se sabe que um sistema que impedia o acionamento dos freios de emergência tinha sido deixado no teleférico de propósito para evitar seu fechamento devido a problemas técnicos presentes havia vários dias.

No entanto, os investigadores ainda tentam descobrir o que causou o rompimento do cabo de tração. (ANSA).

