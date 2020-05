Único país europeu em que futebol não parou, Bielo-Rússia tem final emocionante

A Bielo-Rússia foi o único país da Europa em que o futebol profissional seguiu sendo jogado normalmente apesar da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o calendário dos jogos permaneceu e neste domingo pode ser realizada a final da Copa do país entre BATE Borisov e Dinamo Brest, na cidade de Minsk.

E não faltou emoção na partida. O BATE Borisov sagrou-se campeão com um gol no último minuto da prorrogação, anotado pelo zagueiro Volkov. O herói do título aproveitou confusão na área após cobrança de escanteio e conseguiu mandar a bola para as redes.

Na comemoração, ninguém deu a mínima para os protocolos de distanciamento social, como seria de se esperar. Todos os jogadores do BATE Borisov, incluindo os reservas, foram abraçar Volkov e celebraram o título juntos. A final também teve a apresentação de líderes de torcida e as cerimônias de entregas das medalhas e da taça aconteceu normalmente.

A partida contou com público nas arquibancadas, como em todos os jogos no país durante a pandemia do novo coronavírus. Mas o acesso é restrito. Todos os torcedores têm suas temperaturas medidas na entrada do estádio e apenas pessoas do mesmo grupo social podem ficar juntas.

Agora, o BATE Borisov se volta à busca para retomar o título do Campeonato Bielo-Russo, após ter sua hegemonia de 12 títulos consecutivos quebrada pelo Dinamo Brest em 2019. A equipe da cidade de Borisov lidera o torneio com 22 pontos em 10 jogos, um a mais que o segundo colocado Energetik BGU. O torneio ainda tem mais cinco rodadas a serem disputadas.