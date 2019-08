UniCarioca oferece feira de carreiras nas unidades do Rio Comprido e Méier

A UniCarioca promove feira de carreiras nas unidades do Rio Comprido e Méier nas próximas terça e quarta-feira, das 9h às 20h. O evento é gratuito e aberto ao público, e terá estandes de empresas para cadastramento em vagas de trabalho e estágio, além de uma série de palestras e workshops sobre o mercado.

No campus do Rio Comprido, que fica na Avenida Paulo de Frontin 568, os temas abordados nas atividades serão ‘O profissional do amanhã’, ‘O futuro da educação, ‘Transformação digital’, ‘Superação e sucesso’ e Design Thinking: como definir seu objetivo de carreira através dessa metodologia’.

Já na unidade do Méier, serão debatidos assuntos como ‘Engajamento, saúde e bem-estar nas organizações’, ‘Que tipo de empresa combina com você?’, ‘Como montar uma startup’ e ‘Do estágio ao empreendedorismo’.

Segundo Cristina Telles, gerente de RH da Unicarioca, o evento também possibilita que os participantes encontrem caminhos para o desenvolvimento profissional e pessoal.