Unicamp e Enel fecham parceria durante visita de Mattarella

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 JUL (ANSA) – A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) assinou um memorando de entendimento com a empresa italiana de energia Enel para promover ações de transição energética e para a previsibilidade de eventos climáticos extremos.

O pacto foi firmado por Antonio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp, e Flavio Cattaneo, CEO da Enel, no âmbito da reunião bilateral entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Itália, Sergio Mattarella.

Segundo a empresa, o Brasil representa “um dos países mais importantes” em sua estratégia de crescimento, com previsão de US$ 3,7 bilhões em investimentos no plano industrial 2024-2026, um aumento de 45% sobre o programa anterior.

Ainda de acordo com a Enel, na esteira dos eventos extremos que provocaram interrupções do abastecimento de energia em áreas sob sua concessão em 2023, a empresa decidiu intervir através de um plano que prevê, além de investimentos em qualidade e resiliência, um aumento da própria força de trabalho no Brasil.

(ANSA).