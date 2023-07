Unica: vendas de etanol aumentam 1,37% em junho, para 2,51 bilhões de litros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 12:06 Compartilhe

As vendas de etanol da safra 2023/24 (que começou em abril) totalizaram 2,51 bilhões de litros em junho, o que representa uma variação positiva de 1,37% em comparação com igual mês da temporada 2022/23. O volume comercializado de hidratado foi de 1,40 bilhão de litros, retração de 3,33%. Já para o anidro foram 1,11 bilhão de litros, avanço de 7,95%. Os números são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal, divulgado hoje.

No mercado doméstico, o volume de etanol hidratado ensaia recuperação na segunda quinzena de junho, cujo volume comercializado foi de 680,6 milhões de litros, representando crescimento de 3,2% em relação ao mesmo período da safra anterior. “Esse movimento positivo em uma quinzena – o primeiro da safra – ocorre após o biocombustível obter paridades competitivas com o concorrente fóssil na bomba”, explicou a Única.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que nas últimas quatro semanas essa condição foi válida nos principais Estados consumidores do Centro-Sul. No mês de junho o biocombustível acumulou 1,30 bilhão de litros vendidos, insuficientes para superar os 1,35 bilhão do ciclo passado. O etanol utilizado como aditivo, ao contrário, não fica aquém da condição observada no ano safra anterior. A venda de anidro atingiu a marca de 1,06 bilhão de litros, o que representa um crescimento de 26,64%.

No acumulado da safra 23/24, a comercialização de etanol soma 7,02 bilhões de litros, o que representa uma queda de 0,37%. O álcool hidratado compreende uma venda no volume de 3,93 bilhões de litros (-9,13%), enquanto o anidro de 3,09 bilhão (+13,53%).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias