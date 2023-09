Unica se diz preocupada com medida europeia de vigilância retroativa sobre importação de etanol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2023 - 8:44 Compartilhe

São Paulo, 27 – A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) divulgou comunicado no qual informa que recebeu com perplexidade e preocupação as novas medidas da Comissão Europeia de vigilância retroativa sobre as importações de etanol.

“Aplicada de forma unilateral, a tentativa de colocar entraves à importação do biocombustível brasileiro para o bloco europeu é uma decisão exclusivamente protecionista de mercado, que desconsidera os atributos do etanol, podendo impactar diretamente na tarifa do sistema integrado da União Europeia”, disse a Unica na nota.

A S&P Global Commodity Insights, citando um documento legislativo publicado em 15 de setembro, disse que a Comissão Europeia vai analisar dados de importação de etanol combustível referentes aos últimos três anos, para proteger produtores da União Europeia.

A decisão foi tomada após uma disparada de 45% nas importações de etanol pela UE entre 2021 e 2022, disse a comissão.

Estados Unidos, Brasil e Peru foram os principais exportadores de etanol combustível para o bloco em 2022.

A Unica, por meio de sua representação na União Europeia, informou que “está em contato com as autoridades da Comissão Europeia para entender os contornos dessa medida e garantir que etanol não tenha sua competitividade comprometida por uma política econômica contra a eficiência, a sustentabilidade e excelência de um produto do setor sucroenergético brasileiro”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias