Unica quer vender a política do etanol para o mundo

São Paulo, 17 – O Brasil deve ajudar o restante do mundo – inclusive países como a Índia, com quem tem disputas na Organização Mundial do Comércio (OMC) – a elevar a produção de etanol, afirmou o presidente da União das Indústrias de Cana de Açúcar (Unica), Evandro Gussi. “Índia é caso particular. Brasil foi obrigado a mover painel na OMC porque não parece que há dúvida que a política de subsídios à produção indiana para exportação fere regras de concorrência”, disse o presidente nesta terça-feira, 17, em entrevista coletiva. “Mas ao mesmo tempo, nós, como Unica, temos contribuído para que eles possuam alternativas para sair dessa armadilha do intervencionismo.” Ele citou também o problema da Índia com poluição, que poderia ser atenuado com a adoção do biocombustível.

No fim de janeiro, Gussi acompanhará o presidente Jair Bolsonaro em viagem à Índia: “A grande pauta a ser levada é essa mão amiga em relação ao etanol. Queremos compartilhar nossa experiência.”

Em fevereiro, a organização terá estande no salão do automóvel de Nova Deli e fará um “road show” por quatro países asiáticos – Índia, China, Tailândia e Paquistão – para falar sobre mobilidade sustentável.