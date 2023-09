Unica: Palmeiras conquista selo energia verde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 19:55 Compartilhe

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) informou nesta segunda-feira, 11, que a Sociedade Esportiva Palmeiras conquistou o Selo Energia Verde, concedido ao clube por adquirir este ano energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis e comercializada no mercado livre. O selo é emitido pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) e faz parte do Programa de Certificação da Bioeletricidade, uma iniciativa da entidade em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e apoio da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel).

Segundo a Unica, em nota, o Palmeiras se comprometeu a adquirir pelo menos 0,3 megawatt médio ao longo do ano, conforme as diretrizes do programa. A compra da energia foi feita junto à Capitale Energia Comercializadora, que por sua vez compra energia de uma usina à biomassa certificada, garantindo que a energia será produzida a partir de resíduos da cana-de-açúcar.

O selo Energia Verde foi criado em 2015. Atualmente, 63 usinas que produzem bioeletricidade já possuem a certificação, o que garante às comercializadoras do mercado livre acesso a uma energia comprovadamente sustentável. “Até o fim de 2023, essas 63 usinas produzirão um total de 12 mil GWh de energia. Esse montante equivale a duas vezes a energia gerada com carvão mineral no Brasil no ano passado e seria capaz de atender mais de seis milhões de residências no ano”, diz a entidade.

“Por ser proveniente de uma fonte renovável, essa energia vai evitar a emissão estimada de 2,5 milhões de toneladas de CO2. Para chegar a essa marca, seria necessário o plantio de 17,3 milhões de árvores ao longo de 20 anos”, afirma o gerente de bioeletricidade da Unica, Zilmar Souza.

