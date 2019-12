Unica: moagem cai 81% e produção de etanol recua 66,5% na 1ª quinzena de dezembro

São Paulo, 20 – As usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processaram 2,448 milhões toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de dezembro da safra 2019/2020. O volume é 81,04% menor que o total de 12,913 milhões de toneladas moído em igual período da safra passada, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). A safra do País está adiantada ante o ano passado. Com o resultado, nos oito meses e meio do período atual, iniciado em 1º de abril, o processamento atingiu 577,371 milhões de toneladas, alta de 3,11% sobre igual intervalo da safra passada, quando foram processadas 559,966 milhões de toneladas de cana. “Apenas 14 unidades produtoras entraram em operação na segunda quinzena de dezembro”, informa a entidade.

Com 89,10% da oferta total de cana destinada ao etanol na quinzena (65,49% na safra) e apenas 10,90% ao açúcar, a fabricação do biocombustível somou 235 milhões de litros na primeira quinzena de dezembro, queda de 66,55% ante igual período da safra passada, de 703 milhões de litros. Na primeira metade do mês foram produzidos 119 milhões de litros de hidratado, queda de 80,66% ante 2018, e 116 milhões de litros de anidro, alta de 31,40% na mesma base de comparação.

No acumulado da safra 2019/2020, 31,954 bilhões de litros de etanol foram produzidos, aumento de 6,77% sobre igual período do ano passado. Do volume total de etanol fabricado até 16 de dezembro, 22,155 bilhões de litros foram de hidratado, alta de 6,23%, e 9,798 bilhões de litros de anidro, avanço de 8,02% ante o mesmo período da safra passada. A produção de etanol de milho foi de 71,58 milhões de litros na primeira quinzena de dezembro e acumula 951,90 milhões de litros no ciclo 2019/2020, informou a Unica.

A produção de açúcar foi de 33 mil toneladas quinzena inicial de dezembro, baixa de 92,42% sobre igual período de 2018, e atinge 26,443 milhões de toneladas na safra, alta de 0,67% ante 2018/2019.

O teor de sacarose na cana, medido na quantidade de Açúcar Total Recuperável por tonelada processada (ATR/t), foi de 128,67 quilos na primeira quinzena de dezembro, 5,36% superior ao de igual período da safra passada. No acumulado da safra, o teor de sacarose está em 139,27 kg de ATR/t, alta de 0,51% sobre 2018/2019.