Unica: moagem acumulada de cana no Centro-Sul em 2023/24 cresce 19% ante 2022/23

Estadão Conteúdo 27/02/2024 - 15:00

São Paulo, 27 – As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 646,596 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no acumulado da safra 2023/24 (abril de 2023 até a primeira metade de fevereiro de 2024), em comparação com as 543,212 milhões de toneladas em igual período da temporada 2022/23, avanço de 19,03%, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica).

Quanto à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado no acumulado da safra é de 139,54 kg de ATR por tonelada (-1,13% na comparação com o ciclo passado). A produção de açúcar no acumulado da safra é de 42,158 milhões de toneladas, contra 33,567 milhões de toneladas do ciclo anterior (+25,59%).

Também no período de abril até o fim da primeira quinzena de fevereiro, a fabricação do biocombustível totaliza 32,484 bilhões de litros (+15,53%), sendo 19,457 bilhões de etanol hidratado (+20,54%) e 13,027 bilhões de anidro (+8,78%). A produção de etanol de milho soma no período 5,52 bilhões de litros, 43,59% mais na comparação com a temporada passada.

