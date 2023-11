Unica e Orplana fecham acordo para revisão de parâmetros dos preços do Consecana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 12:57 Para compartilhar:

São Paulo, 1 – A Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil (Orplana) e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) anunciaram acordo para a revisão dos parâmetros técnicos e econômicos do Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo (Consecana-SP).

Em nota, as entidades dizem que ficou acertado o início imediato da revisão, que será conduzida por quatro representantes dos produtores rurais e quatro representantes das indústrias – uma empresa será contratada para a realização do trabalho técnico, “garantindo os contratos vigentes, a avaliação da condição econômica do fornecedor do Estado de São Paulo e a proposta de ajustes aplicados exclusivamente aos fornecedores de cana-de-açúcar do Consecana-SP”.

Segundo informaram, as conclusões dos trabalhos e sua deliberação serão publicadas até 30 de junho de 2024, com a aplicação de ajustes, se necessário, ainda na safra 2024/2025.

A revisão dos critérios está prevista no artigo 27 do regulamento do Consecana, que determina que isso seja feito a cada cinco anos.

O prazo expira neste ano. A Orplana vinha pressionando o conselho para que o processo fosse realizado, alegando que os preços estão defasados, o que prejudica os produtores.

