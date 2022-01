Unica diz que não foi registrada moagem de cana na 2ª da quinzena de dezembro

São Paulo, 12 – Usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil não processaram cana-de-açúcar na segunda quinzena de dezembro, informou nesta quarta-feira, 12, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) – trata-se de período de entressafra na região. Com isso, o total moído na safra 2021/22 continua em 521,67 milhões de toneladas, 12,67% a menos do que na temporada anterior.

O diretor técnico da entidade, Antonio de Pádua Rodrigues, afirmou em comunicado que “ainda devemos registrar algum processamento de cana-de-açúcar no mês de março, mas a quantidade a ser moída deve ser muito inferior àquela observada em anos anteriores”.

No mês passado, 12 unidades produtoras ainda operavam no Centro-Sul, sendo seis delas usinas de etanol apenas à base de milho.

Em dezembro, a região produziu 174 milhões de litros de etanol anidro, queda anual de 4,29%. Do total, 82,7 milhões viram do milho e, outra parte, do reprocessamento do biocombustível hidratado. Na safra, foram produzidos 10,8 bilhões de litros de anidro, avanço anual de 12,75%.

Quanto ao hidratado, a produção em dezembro totalizou 182,9 milhões de litros, 3,76% a menos do que no mesmo mês de 2020, e dos quais 232,3 milhões foram fabricados pelo milho (o volume da produção de milho é superior à produção total em razão do reprocessamento). O Centro-Sul fabricou 15,8 bilhões de litros de etanol hidratado no acumulado da safra até dezembro, 20,06% a menos do que na temporada anterior.

As unidades de etanol de milho fabricaram 2,57 bilhões de litros entre abril e dezembro do ano passado, 38,12% a mais do que no mesmo período da safra anterior.

