Unica atualizará amanhã processamento e produção até 2ª quinzena de julho

Ribeirão Preto, 8 – A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) divulga na sexta-feira, 9, às 11 horas, a atualização quinzenal da safra 2019/2020 de cana-de-açúcar no Centro-Sul referente à segunda quinzena de julho, e no acumulado do período iniciado em 1º de abril deste ano.

Os dados incluem a moagem de cana, produção de açúcar e de etanol nos períodos e também as vendas de álcool pelas usinas em julho e no acumulado dos quatro meses da safra.