Unica atualiza na sexta dados sobre processamento até 1ª quinzena de março

Ribeirão Preto, 22 – A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) divulga na sexta-feira, 23, às 10 horas, a atualização quinzenal da safra 2017/18 de cana-de-açúcar no Centro-Sul referente à primeira quinzena de março e no acumulado do período iniciado em abril do ano passado. Os dados incluem a moagem de cana, produção de açúcar e de etanol nos períodos e também as vendas de álcool pelas usinas nessa penúltima quinzena da safra 2017/18, a qual termina no próximo dia 31.

As usinas e destilarias processaram apenas 731 mil toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de fevereiro, volume 37% menor do que o total de 1,16 milhão de toneladas moído em igual período da safra passada.

No acumulado da safra até 1º de março, o processamento foi de 585,28 milhões de toneladas, queda de 1,78% sobre igual período da safra 2016/17, quando foram processados 595,894 milhões de toneladas de cana. Segundo a Unica, apenas 15 usinas, todas em Mato Grosso do Sul e Goiás, processaram cana na segunda metade de fevereiro.