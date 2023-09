União São João e Taquaritinga largam na frente nas semifinais da 2ª Divisão do Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2023 - 20:50 Compartilhe

Clubes tradicionais do interior de São Paulo, União São João e Taquaritinga deram um grande passo para chegar à final da Segunda Divisão do Paulista e garantir o acesso à Série A3, em 2024. Os dois venceram seus jogos, neste sábado, pela rodada de ida das semifinais.

Em Araras, no Estádio Hermínio Ometto, o União São João venceu o São-Carlense por 3 a 1. Com o resultado, o União pode perder por um gol de diferença para avançar à final e conquistar o acesso. O jogo de volta será no sábado (dia 16), às 15h, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Em Catanduva, no Estádio Sílvio Salles, o time da casa perdeu por 1 a 0 para o Taquaritinga. Agora, o vencedor joga por um empate para garantir o acesso e vaga na final. A partida decisiva será disputada no próximo sábado, às 15h, no Estádio Adail Nunes da Silva, o Taquarão, na cidade de Taquaritinga.

Nesta fase, os times de melhores campanhas, São-Carlense e Taquaritinga, fazem o jogo decisivo como mandantes. Em caso de empate no placar agregado, porém, a decisão vai para os pênaltis. Apenas os dois finalistas garantem o acesso à Série A3 de 2024.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS SEMIFINAIS:

União São João 3 x 1 São-Carlense

Catanduva 0 x 1 Taquaritinga

