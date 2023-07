União Europeia condena queimas públicas do Alcorão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 11:01 Compartilhe

BRUXELAS, 26 JUL (ANSA) – O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, condenou em nome do bloco os episódios de queimas públicas do Alcorão, livro sagrado do Islã.

“Após os recentes atos de indivíduos na Europa que ofenderam muitos muçulmanos, a UE reforça sua forte e decidida rejeição a qualquer forma de incitação ao ódio religioso e à intolerância.

O respeito pela diversidade é um valor fundamental da UE”, declarou nesta quarta-feira (26).

“A profanação do Alcorão ou de qualquer outro livro considerado sagrado é ofensiva, desrespeitosa e uma clara provocação. As expressões de racismo, xenofobia e intolerância não encontram espaço na União Europeia. Continuaremos defendendo a liberdade de religião e de crença e a liberdade de expressão, mas nem tudo que é legal é ético”, acrescentou.

As declarações se referem a queimas públicas do Alcorão realizadas a título de protestos, movimento que começou na Suécia e já se repetiu na Dinamarca.

A autorização da polícia sueca para a realização de uma nova queima despertou uma onda de revolta na população muçulmana no país e no mundo na semana passada: no último dia 20, no Iraque, manifestantes atearam fogo à embaixada da Suécia em Bagdá, e o governo expulsou o embaixador de Estocolmo.

“Agora é o momento de estarmos juntos para a compreensão e o respeito recíprocos. Esses atos cometidos por provocadores isolados servem apenas aos que desejam nos dividir”, concluiu Borrell. (ANSA).

