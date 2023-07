União Europeia chega a acordo para aumentar produção de munições

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 12:01 Compartilhe

BRUXELAS, 7 JUL (ANSA) – A União Europeia chegou a um acordo político para aumentar a produção de munições em 1 milhão de peças por ano.

A Lei de Apoio à Produção de Munições (Act in Support of Ammunition Production, ou ASAP, em inglês) foi apresentada em maio pelo poder Executivo do bloco e prevê um fundo de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões na cotação atual) para o co-financiamento de projetos industriais para esse tipo de produção.

O plano deverá contribuir para aumentar a entrega de artilharia à Ucrânia em apoio na guerra contra a Rússia.

No Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou sobre a aprovação: “A ASAP vai aumentar a capacidade produtiva da UE e reconstituir os estoques. Isso vai acelerar a entrega de munições nessa fase crucial da guerra”.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também comemorou o acordo. “Nosso apoio à Ucrânia não irá diminuir enquanto for necessário. Estamos orgulhosos do rápido acordo entre o Parlamento e os países membros para aumentar a produção”, disse ela na mesma rede social.

A decisão também foi bem recebida pelo comissário da UE para o Mercado Interno, Thierry Breton. “Em apenas dois meses, a Europa organizou o programa histórico que vai potencializar sua base industrial de defesa para apoiar a Ucrânia e a segurança do bloco”.

O alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, classificou a medida como “necessária”.

Segundo fontes parlamentares, o plano deverá ser votado novamente pela Comissão de Indústria do Parlamento Europeu na próxima segunda-feira (10). Depois, passará pelo voto do plenário na quinta-feira (13).

A expectativa é de que o texto seja sancionado e entre em vigor até o fim do mês de julho. (ANSA).

