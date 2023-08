União dos Estudantes anuncia protestos após bloqueio de verbas no Ministério da Educação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 11:45 Compartilhe

A União Nacional dos Estudantes (UNE) anunciou, neste sábado, 5, que irá promover protestos em todo o País contra os recentes bloqueios de verbas no Ministério da Educação (MEC). Como revelado pelo Estadão nesta sexta-feira, 4, os contingenciamentos no MEC somam R$ 332 milhões e impacta diversas ações tocadas pela pasta.

Com o contingenciamento, foram bloqueadas as liberações de recursos públicos para a educação básica, alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo. A tesourada ocorreu um dia após o presidente Luiz lnácio Lula da Silva (PT) sancionar um projeto de lei que institui o Programa Escola em Tempo Integral. A ação significa que os recursos apenas serão liberados se o governo verificar que não há risco de descumprir o atual teto de gastos, não sendo possível prever quando isso irá ocorrer.

Nas suas redes sociais, a UNE anunciou que irá convocar manifestações nacionais no dia 11 de agosto para pedir o fim do bloqueio de verbas. Os horários e locais ainda não foram divulgados pela entidade. “Nenhum centavo a menos para a Educação! Sairemos às ruas de todo o Brasil para que o orçamento da pasta seja imediatamente reconstituído. Educação é investimento!”, afirma a entidade.

As manifestações vão ocorrer quatro semanas depois do presidente discursar no palco do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (CONUNE). Aos presentes, Lula disse que eles “conheceram o fascismo e o nazismo em apenas quatro anos”, sem citar diretamente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias