União delega Aeroporto da Pampulha para o Estado de Minas Gerais

O governo federal vai delegar o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para o Estado de Minas Gerais. Em portaria assinada nesta quarta-feira, 17, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o governo revoga a atribuição da Infraero de administrar o aeroporto. Em nota, o ministério informa que um convênio com o governo de Minas foi assinado hoje, formalizando o processo de transferência, que deve ocorrer até 31 de dezembro deste ano.

Segundo o ministro Tarcísio de Freitas, a transferência da gestão do Aeroporto de Pampulha é uma demanda antiga do governo mineiro e “significa o início do processo de transformação do aeroporto, que possui importância estratégica para o Estado”.

O ministério informou ainda que as equipes técnicas dos governos federal e estadual já estão trabalhando em conjunto para efetivar a transferência da exploração do aeroporto. O período da outorga será de 35 anos.

