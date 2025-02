União da Ilha se pronuncia após desistência de Cacau Protásio e atriz rebate escola de samba

A escola de samba União da Ilha do Governador se manifestou nesta segunda-feira, 17, sobre a desistência de Cacau Protásio de desfilar no carnaval 2025. A atriz, que participa dos desfiles da agremiação desde 2014, anunciou sua saída devido à falta de alinhamento com a escola em relação à sua fantasia, que não teria sido enviada a tempo para a produção.

Cacau afirmou que, mesmo após inúmeras tentativas de contato, não recebeu retorno da escola sobre o figurino, o que inviabilizou sua participação. Em nota, a União da Ilha lamentou a decisão e destacou a longa parceria com a artista, relembrando sua trajetória na escola, onde já foi destaque em alegorias, participou de comissões de frente e desfilou nos últimos anos como convidada de honra.

A escola atribuiu o problema a dificuldades na comunicação, mencionando que, em anos anteriores, o contato era feito diretamente com Cacau, enquanto agora houve uma “incompatibilidade com a assessoria”. No entanto, reforçou que as portas continuam abertas e garantiu que ainda há tempo para confeccionar a fantasia caso a atriz reconsidere sua decisão.

Cacau, por sua vez, rebateu a versão da escola e defendeu sua assessora de imprensa, negando que a comunicação tenha sido um empecilho. Segundo ela, o diretor de carnaval, o assessor de imprensa e o presidente da escola sempre tiveram seu contato direto e poderiam ter resolvido a questão sem intermediação. A atriz lamentou o ocorrido, destacando sua decepção, mas afirmou que continua torcendo pelo sucesso da União da Ilha.

“Quero acreditar que, diante de tantos imprevistos, acabei deixando de ser uma prioridade – e está tudo bem”, escreveu Cacau em resposta à publicação da escola. Ela ressaltou que entende as dificuldades enfrentadas pela agremiação, mas que a verdade sobre a situação precisa ser esclarecida.

O enredo da União da Ilha para o carnaval 2025, “BA-DER-NA! Maria do Povo”, presta homenagem à bailarina Marietta Baderna, personalidade do século 19 que mesclou a cultura erudita com danças populares no Rio de Janeiro.