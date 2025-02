União da Ilha rebate Cacau Protásio e atriz dispara: ‘Acusações injustas’

A União da Ilha compartilhou um comunicado no perfil oficial da escola de samba do Rio de Janeiro no Instagram, na noite da última segunda-feira, 17, para rebater a nota divulgada pela assessoria de imprensa de Cacau Protásio, que deixou o desfile de Carnaval de 2025.

A agremiação afirmou que o problema com o figurino da humorista se deu por “uma mudança significativa de incompatibilidade com a assessoria atual”.

“A União da Ilha do Governador lamenta a nota divulgada nesta segunda-feira pela assessoria de imprensa da atriz Cacau Protásio. A presença dela em mais um desfile da nossa agremiação seria de grande importância para a nossa comunidade, o que se atesta pelo carinho e o respeito que sempre demonstramos por ela”, dizia o texto.

“Cacau desfila pela escola desde 2014 e, ao longo desse tempo, participou de duas comissões de frente da agremiação, foi destaque em nossas alegorias e, nos últimos carnavais, abrilhantou os nossos desfiles como convidada de honra à frente da escola. Isso só demonstra o zelo da instituição com ela”, completou nota.

“Nos anos anteriores, o contato com a escola era feito diretamente com a atriz e sempre de forma assertiva, contudo, houve uma mudança significativa de incompatibilidade com a assessoria atual”, alegou a União da Ilha.

A escola ainda disse que acredita no diálogo: “Acreditamos em um diálogo aberto e na proximidade com todos os envolvidos no processo do carnaval, que hoje é tratado 100% em nosso barracão com disponibilidade total de nosso carnavalesco e direção de carnaval”.

“Nosso amor, admiração, respeito e carinho por ela continuam intactos. As portas da nossa escola sempre estarão abertas e garantimos que temos tempo para confeccionar sua roupa e tê-la mais uma vez conosco, caso a artista queira repensar de sua decisão”, concluiu.

Cacau Protásio rebate

Cacau Protásio, por sua vez, se revoltou com o comunicado e defendeu sua colega de trabalho.

“Decidi comunicar minha ausência no desfile da União da Ilha justamente porque concedi inúmeras entrevistas sobre minha preparação para, mais uma vez, viver com vocês a alegria de desfilar por essa Escola, que sempre terá um lugar especial em meu coração”, escreveu.

“No entanto, ao ler este texto, fico imensamente triste ao ver acusações injustas direcionadas à minha assessora de imprensa. O diretor de Carnaval, o assessor de imprensa, o presidente e demais componentes da Escola sempre tiveram meu contato direto e total liberdade para me ligar ou me chamar no WhatsApp, sem qualquer necessidade de intermediação”, alegou a atriz.

A humorista afirmou que sua equipe apenas atendeu a seus pedidos: “Minha assessoria apenas entrou em contato a meu pedido, após inúmeras tentativas minhas de resolver a questão da minha fantasia diretamente com vocês”.

“Como mulher preta, que conquistou seu espaço com muito trabalho e sem prejudicar ninguém, sinto-me na obrigação de me expor para defender outra mulher preta, que sempre atuou com alegria, dignidade, respeito e profissionalismo. Essa acusação não condiz com a realidade dos fatos”, pontuou ela.

“Sei que não é fácil colocar o Carnaval na rua, especialmente para nossa União, que enfrenta desafios no grupo de acesso, assim como tantas outras escolas do mesmo grupo. Quero acreditar que, diante de tantos imprevistos, acabei deixando de ser uma prioridade — e está tudo bem”.

“Não sou, nem quero ser, maior do que a Agremiação. Compreendo as dificuldades enfrentadas pela Escola, mas acima de tudo, acredito que a verdade deve prevalecer. E a verdade não é essa que foi relatada. Agradeço o carinho e todos os momentos inesquecíveis que vivi nessa grande Escola. Desejo muito sucesso a todos os Insulanos”.