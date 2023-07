Unesco recomenda incluir Veneza em lista de patrimônios em risco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 12:50 Compartilhe

PARIS, 31 JUL (ANSA) – A Unesco recomendou nesta segunda-feira (31) a inclusão de Veneza, no norte da Itália, na lista de patrimônios da humanidade em perigo e apelou para as autoridades italianas intensificarem os esforços para proteger a cidade histórica.

“Os efeitos da deterioração contínua devido à intervenção humana, incluindo o desenvolvimento contínuo, os impactos das mudanças climáticas e o turismo em massa correm o risco de causar mudanças irreversíveis no valor universal excepcional do bem”, observa o Centro do Patrimônio Mundial, braço da Unesco.

Segundo a agência cultural da ONU, “algumas dessas questões de longa data já levaram à deterioração das características inerentes à propriedade e seus atributos”.

Além disso, alertou que arranha-céus correm o risco de “ter um impacto visual negativo significativo” e que “os efeitos combinados das mudanças naturais e induzidas pelo homem estão causando deterioração e danos em estruturas construídas e áreas urbanas”.

Para a Unesco, houve uma “falta de progresso significativo ” da Itália na abordagem dessas questões, algo que foi impedido “pela falta de visão estratégica conjunta geral”.

As medidas propostas pelo governo italiano foram classificadas como “insuficientes” e precisam ser desenvolvidas. Desta forma, a inscrição da “Sereníssima” na lista de Patrimônios Mundiais em Perigo “resultará em maior dedicação e mobilização das partes interessadas locais, nacionais e internacionais”.

A classificação “em perigo” tem como objetivo incentivar a melhor prevenção do patrimônio para o futuro.

A recomendação, para ser implementada, deve ser votada pelos Estados-membros do órgão da ONU, durante comitê em Riad, entre 10 e 25 de setembro.

Fundada no século V, Veneza se estende sobre 118 ilhas e é considerada uma das maiores potências marítimas do mundo, berço das artes e do comércio.

A cidade tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco em 1987 por ser “uma obra-prima arquitetônica extraordinária, porque mesmo o menor monumento contém obras de alguns dos maiores artistas do mundo, como Giorgione, Ticiano, Tintoretto Veronese e outros”.

Devido às suas condições excepcionais, únicas no mundo, Veneza está entre as cidades mais visitadas e mais frágeis do planeta.

