Unesco escolhe Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro 2025

Ansai Ansa 05/10/2023 - 14:50

SÃO PAULO, 5 OUT (ANSA) – A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) escolheu a cidade do Rio de Janeiro como “Capital Mundial do Livro”. A condição será assumida a partir de 23 de abril de 2025, data em que é celebrado o “Dia Mundial do Livro”.

“Somos a primeira cidade de língua portuguesa a ser escolhida para receber o título. É uma honra termos sido selecionados pela Unesco. Vamos continuar incentivando a leitura. E teremos dois anos de inéditos programas para valorizar ainda mais leitores”, declarou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na última quarta-feira (4).

Com o título, a capital fluminense terá como objetivo fomentar e coordenar eventos ligados à literatura e à promoção do livro. A iniciativa também visa garantir e democratizar o acesso à leitura, com foco especial nos jovens e em comunidades mais vulneráveis.

A escolha faz o Rio de Janeiro entrar para uma rede de cooperação internacional com as cidades eleitas anteriormente, como Sharjah (2019), Kuala Lumpur (2020), Tbilisi (2021), Guadalajara (2022), Accra (2023) e Estrasburgo (2024).

O título de Capital Mundial do Livro é concedido anualmente pela Unesco a um município que tenha demonstrado excelência em suas atividades para promover a literatura. (ANSA).

