Unesco aprova retorno dos Estados Unidos

NOVA YORK, 30 JUN (ANSA) – A Unesco aprovou nesta sexta-feira (30) o retorno dos Estados Unidos, que haviam saído da entidade durante o governo de Donald Trump por conta de um suposto viés “anti-Israel”.

A volta dos EUA foi apoiada por 132 Estados-membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, enquanto 10 países votaram contra, incluindo China, Irã, Rússia e Síria, e 15 se abstiveram.

“A resolução foi aprovada”, anunciou o presidente da assembleia, o brasileiro Santiago Irazabal Mourão.

Trump havia tirado os EUA da Unesco por conta de resoluções da organização contra Israel, como uma que rejeita a soberania do país sobre Jerusalém e outra que se refere a locais sagrados para judeus e muçulmanos apenas pelos nomes islâmicos, além da condenação da construção de assentamentos na Cisjordânia.

Na ocasião, o governo israelense também rompeu com a Unesco.

Antes disso, os EUA já acumulavam uma dívida de US$ 600 milhões com a entidade, que tem orçamento anual de US$ 534 milhões, após a suspensão das contribuições por causa do reconhecimento da Palestina como Estado-membro. (ANSA).

