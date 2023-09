Unesco amplia zona protegida de Pompeia e Herculano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2023 - 15:50 Compartilhe

NAPOLI, 22 SET (ANSA) – O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco aprovou a proposta de ampliação da chamada Buffer Zone (zona tampão ou zona de amortecimento, área do entorno da propriedade reconhecida, que pode ter restrições legais para adicionar uma camada de proteção ao local de interesse) do sítio arqueológico de Pompeia, na Itália.

O processo das “Áreas Arqueológicas de Pompeia, Herculano e Torre Annunziata” durou 10 anos.

Há dez cidades envolvidas no território da nova Buffer Zone, que atualmente atinge uma extensão de 17,26 quilômetros quadrados, incluindo as cidades de Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno Trecase, Pompei e Castellammare di Stabia, ante uma área de apenas 0,24 quilômetro quadrado reconhecida inicialmente, em 1997.

A revisão deve permitir uma ampliação do desenvolvimento sustentável do território, respeitando as regras de proteção do reconhecimento do local.

Um dos objetivos centrais é a tutela da paisagem e visual dos sítios arqueológicos, quesito considerado fundamental para o desenvolvimento cultural, social e econômico da área.

O local também será alvo de um plano estratégico para potencializar a atratividade turística, melhorar a acessibilidade, recuperar ambientalmente os locais degradados, e buscar a requalificação urbana.

Serão financiados 20 projetos com um investimento total de 156 milhões de euros (R$ 819 mi), além de outras 14 intervenções consideradas prioritárias pelo Ministério da Cultura, financiados com 70 milhões (R$ 367 mi). (ANSA).

