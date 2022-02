Unem e Volkswagen América Latina discutem investimentos e acertam colaboração

São Paulo, 3 – A União Nacional de Etanol de Milho (Unem) e a Volkswagen do Brasil acertaram, em reunião virtual realizada na quarta-feira, 2, que a equipe técnica da entidade e a do centro de pesquisa e desenvolvimento em biocombustíveis da empresa no País se encontrarão para troca de informações. Além disso, o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, vai a Mato Grosso conhecer a indústria local de etanol e as perspectivas de crescimento do setor.

O presidente da Unem, Guilherme Nolasco, disse ter mostrado como o biocombustível à base do milho pode ajudar a reduzir as emissões de carbono, como acertado na COP26. “Apresentamos a visão de futuro do setor de etanol de milho no Brasil, demonstramos o ciclo de vida do nosso biocombustível desde a semente até o tanque do carro, encontrando grande sinergia com a proposta da Volkswagen de zerar emissões de CO2 até 2050”, comtou ele em nota. “O CEO (Di Si) ficou impressionado com as notas de eficiência energética da indústria de etanol de milho no RenovaBio e com as possibilidade de adicionar ainda as contribuições indiretas que a cadeia de produção de etanol de milho pode trazer.”

Também participaram da reunião o CEO da FS, Rafael Abud; o vice-presidente da Inpasa, Rafael Ranzolin; e o diretor de Novos Negócios e Planejamento Estratégico da Neomille/Cerradinho, Renato Pretti.

Eles destacaram o investimento em novas usinas e em tecnologias de captura e estocagem de carbono.

