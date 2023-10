Unctad revisa fortemente para cima previsão de crescimento do PIB do Brasil este ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 8:58 Compartilhe

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) aumentou drasticamente a previsão para o crescimento econômico do Brasil este ano, em meio aos efeitos de uma colheita agrícola forte e do avanço firme das exportações.

No relatório “Comércio e Desenvolvimento”, a instituição informou que projeta expansão de 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023, 2,4 pontos porcentuais acima da estimativa divulgada em abril.

A expectativa da Unctad, no entanto, é de que o avanço da atividade no País desacelere para 2,3% em 2024. Segundo a entidade, o movimento reflete uma série de fatores, entre eles os efeitos defasados do aperto monetário e o aumento nos níveis de dívida privada.

“A significativa expansão fiscal em 2023 deverá compensar essas forças recessivas, mas o impulso fiscal para 2024, embora ainda sujeito a negociações políticas, deverá tornar-se negativo”, avalia a entidade.

