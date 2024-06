Unctad: investimento estrangeiro direto caiu 2% na América Latina em 2023, a US$ 143 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 7:21 Para compartilhar:

A América Latina e o Caribe receberam cerca de US$ 193 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) durante 2023, de acordo com relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) divulgado nesta quinta-feira, 20. Do total, o IED caiu 2% na América do Sul, para US$ 143 bilhões, com o Brasil e o Peru registrando queda, enquanto Argentina, Chile e Guiana ampliaram os fluxos de entrada e contiveram o recuo.

O relatório pontua, porém, que os acordos de financiamento para novos projetos caíram 30% na América Latina e 23% no Caribe em 2023, com o setor de energias renováveis sendo o mais impactado, com 40% a menos do que o montante registrado em 2022.

A Unctad afirma que, do total de investimentos de novas empresas na região, 23% correspondem a projetos voltados a minerais críticos e à transição energética. Em 2023, a região atraiu 19 megaprojetos avaliados em mais de US$ 1 bilhão, com investidores vindo dos Estados Unidos, Espanha, Holanda e Luxemburgo.

Nos demais países emergentes, a Unctad destaca que os investimentos de novas empresas estrangeiras em projetos de minerais críticos e transição energética correspondem, em média, a apenas 10% do investimento externo.