Umberto Louzer enaltece estratégia bem executada e ponto conquistado contra o São Paulo Com o empate, o Verdão saiu da lanterna do Brasileirão

O Juventude conseguiu arrancar um importante empate contra o São Paulo pelo placar de 0 a 0, em jogo realizado no estádio do Morumbi e válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.





Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador da equipe gaúcha enalteceu a boa execução da estratégia para o confronto contra o Tricolor Paulista e comemorou o ponto conquistado atuando fora de casa.

“A estratégia era justamente essa. O nosso plano de jogo conseguimos cumprir com maestria, por isso nós fomos premiados e saímos daqui com um ponto, sabendo o quanto difícil é enfrentar o São Paulo e pontuar na casa deles “, afirmou o treinador do Verdão.

O próximo compromisso do Juventude será contra o Atlético-MG no próximo sábado, dia 02 de julho, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

