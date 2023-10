Uma turma com zap bloqueado

Um bloqueio na contratação por R$ 7,2 milhões de empresa de disparos de WhatsApp na Bahia, entre a Transalvador, presidida pelo advogado Décio Martins, e a Speedzap. O pregão foi finalizado em abril, mas não avançou porque a assessoria jurídica da Prefeitura notou fatos estranhos. A mesma empresa ganhou contrato com um valor idêntico em 2021 na Saúde. Na época, a secretaria era comandada pelo hoje deputado Leonardo Prates (PDT-BA). E quem era o seu subsecretário na ocasião? Décio Martins, que ele indicou para o atual cargo. A Prefeitura também recebeu a informação de que o primo do deputado, Mauro Prates, teria ligação com a empresa vencedora. Diante de tanta coincidência e de supostos indícios de irregularidades, a gestão paralisou tudo. Os personagens foram ouvidos e, como defesa, alegam que a Speedzap não foi contratada pela Transalvador. Ocorreu sim, e uma das empresas concorrentes já pediu a impugnação da vencedora, o que foi rapidamente descartado pela equipe de… Décio Martins. A Speedzap não iniciou os trabalhos por conta da assessoria jurídica da Prefeitura de Salvador. Para deixar o caso ainda mais “curioso”, a mesma empresa ganhou o seu primeiro contrato na gestão de Leonardo Prates na Saúde em 2020, durante a pandemia. Na época, recebeu R$ 2,4 milhões por dispensa de licitação. Procurado, o parlamentar alega que a modalidade foi escolhida visando a rapidez, já que se fazia necessário os serviços da Speedzap. O empresário Mauro Prates negou qualquer envolvimento com o caso. A empresa também foi ouvida, e informou que nunca prestou serviços para a Transalvador. Prestaria se não fossem as atuais suspeitas descoberta pela Prefeitura.

Prefeitura notou indícios de irregularidades num contrato da Transalvador, e apura envolvimento do deputado Leo Prates, um primo e o diretor

O empreiteiro do Republicanos

Marcelo Almeida, bilionário e filho do falecido dono da empreiteira CRAlmeida e Ecovia – com pedágios em muitos Estados –, assumiu o comando da Executiva do Republicanos no Paraná. Foi indicado no lugar de um secretário afastado pelo governador Ratinho Junior. A missão é eleger bancada evangélica forte em 2026 – que hoje só tem um deputado federal ligado à Renovação Carismática da Igreja Católica. O empresário, também investidor de padarias em Curitiba, prepara o pão eleitoral no forno. Deve remontar o partido para eleger vereadores ligados à Igreja Universal no Estado. Marcelo vai disputar uma vaga para deputado estadual em 2026.

Só a tinta no papel

O ministro dos Transportes, Renan Filho, usa estratégia da assinatura de ordens de serviço para obras nos Estados. Renanzinho viaja para o reduto dos aliados, posa para foto, faz discurso com claque, o prefeito e o deputado ficam no lucro temporário. Mas o asfalto não tem chegado, reclamam alcaides. A tática, porém, conquistou os governadores.

O ocaso de Romero Jucá em Brasília

Sem mandato, o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) já não é mais o mesmo dos tempos em que passava por qualquer porta da Esplanada como aliado dos Governos de José Sarney a Michel Temer. Ele mantém um escritório de representação no Lago Sul, endereço nobre. Todavia Jucá tem perdido muitos clientes, sobretudo na área de transporte. Nem o senador Renan Calheiros e seu filho, o ministro da pasta, conseguem ajudá-lo. O ex-senador perdeu eleição para o novato Dr. Hiran Gonçalves (PP-RR) e cambaleia no diretório estadual, com desafio para eleger prefeitos que sejam seus futuros cabos eleitorais para Brasília.

Dirceu e Zeca & Lula e Gleisi

Aconselhado pelo pai, José Dirceu, o deputado federal Zeca Dirceu, líder do PT, desistiu de concorrer ao Senado pelo Paraná. Ele apoiará Gleisi Hoffmann – e na contrapartida, terá ajuda dela à reeleição. O pedido (ou pacificação) partiu do presidente Lula da Silva. Ele tem falado com Dirceu por emissários. E o ex-ministro, que se tornou lobista, ao contrário do que muitos pensam, tem mantido excelente interlocução nos ministérios. Parte por antigas amizades e favores recíprocos, parte pelo filho, que tornou-se seu abre portas quando não é atendido. E não é para cargos em estatais.

Delação de Funaro prestes a cair

A delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, com poderosos clientes, pode ser anulada pelo STF. Será a pista livre jurídica para o ex-deputado federal Eduardo Cunha, que tem acumulado vitórias judiciais, e seus aliados políticos. O ministro Edson Fachin é o relator da matéria na Turma.

Moro tem padrinhos

Não será fácil cassar o senador Sergio Moro (Pode-PR) como pensam lulistas, sobretudo os do Paraná. Dalton Áureo Moro, pai do senador, foi um dos fundadores do PSDB. Por isso Sérgio Moro tem fortes ligações com caciques do partido, como Aécio Neves – com quem sorria em fotos. Aécio é um dos padrinhos de Alexandre de Moraes no STF.

O inferno em Tel Aviv

Uma excursão religiosa com 65 anciãos brasileiros tornou-se uma viagem infernal com o ataque do Hamas a Israel. Até o fechamento desta edição, o grupo estava contido no hotel, em Tel Aviv, e a empresária dona da agência, que ficou Brasil, com dificuldades no contato com seu staff. Sem conexão com a Embaixada para o resgate.

NOS BASTIDORES

Quem manda mais?

Congresso sentiu o peso nos redutos e veio contra-ataque ao STF. A pauta legisladora da Corte tem ações do número de vereadores, uso de algemas, do aborto, das drogas etc

Ecobanco na praça

O Banco Master lançou seu Programa de ESG, para novos negócios. Foco em acionistas e stakeholders da instituição. Nas ações lideradas por Flávia Peres, um fundo de investimento de crédito de carbono.

Beach “Apertamentos”

Os nativos de Trancoso, balneário de luxo no circuito internacional de Porto Seguro (BA), estão tensos com a crescente especulação imobiliária. O perfil do rico com casa na praia mudou para o de fundo imobiliário com propriedades compartilhadas.

Epicentro da moda

O 30º Minas Trend, maior salão de negócios de moda da América Latina, reunirá em BH lançamentos outono-inverno de 117 marcas. O evento da FIEMG terá 106 estandes de vestuário, joias, calçados etc.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias