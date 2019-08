Uma tarde para a conscientização e a inclusão

Campos — Mais do que a inclusão, a integração plena das pessoas com deficiência à vida em sociedade deve ser uma busca inarredável. Por isso a importância de ações de conscientização como a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para marcar o período, a Fundação Municipal de Esportes (FME) vai promover uma tarde de brincadeiras, esportes e atividades lúdicas nesta quarta, no Jardim do Liceu, a partir das 15 horas.

A FME mantém um dos projetos de paraesporte mais expressivos do país, com cerca de mil participantes. “Estamos muitos felizes em acompanhar a evolução dessas pessoas com ao longo desses três anos. Nos primeiros dias de inscrições cerca de 30 pessoas procuraram o Paraesporte”, comenta Raphael Thuin, presidente da FME, em referência ao rápido crescimento do projeto, que demonstra como esse grupo social carece de oportunidades para mostrar do que são capazes e extravasar seu potencial.

O tema da Semana deste ano é “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas”, que pretende chamar a atenção da comunidade sobre a necessidade da inclusão. A iniciativa é uma parceria da FME com Apae, Apape, Apoe e Educandário São José Operário.

