Uma super vaia…

Nunca é fácil, mas essa semana, em especial, pegar trem no Rio de Janeiro foi de tirar qualquer um do sério. A retirada das 40 composições chinesas para um “recall” deixou escancarado um problema antigo dos trilhos cariocas.

Não se tem um plano B para qualquer tipo de imprevisto nos trens. A retirada dos trens levou a intervalos de até 45 minutos, como foi relatado por passageiros que tentavam embarcar nos ramais Japeri e Santa Cruz.

“A gente aqui fica tentando se ajudar, nem informação chega na hora”, desabafou uma vendedora que tentava entrar em qualquer trem que partisse. As composições teriam apresentado problemas em série detectados nas caixas de tração, a engrenagem que transmite energia do motor para eixo e rodas, que ainda estão em fase de garantia de fábrica.

O Procon já instaurou um ato de investigação preliminar para apurar as consequências da suspensão de circulação dos trens, e inclusive esteve em todas as estações do subúrbio do Rio e Baixada para verificar o atendimento da população, encontrando diversas irregularidades.

Mas é sempre assim, logo algo paliativo é feito, ninguém é cobrado ou fiscalizado e o povo continua no prejuízo…

Recall de atendimento ninguém faz, né?

3,2,1… É DEDO NA CARA!