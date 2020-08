Uma sertaneja desbocada?

Apesar de conquistar a primeira posição das paradas musicais em todo mundo com “Wap”, a rapper americana Cardi B está fazendo sucesso no Brasil com algo totalmente diferente de seu estilo, cantando Zezé di Camargo e Luciano. Em seu Instagram, ela soltou a voz — “É o amor, que mexe com a minha cabeça e me deixa assim”, em um portunhol divertidíssimo. Letra, aliás, muito diferente de suas canções originais que tratam abertamente de sexo e pornografia. Os fãs brasileiros ficaram em êxtase, imaginando cenários hipotéticos. Em um deles, a cantora divide o palco com a dupla sertaneja em uma futura mega apresentação no País. Isso, no entanto, talvez nunca aconteça.

Por um punhado de dólares a mais

Após ganhar a irrisória soma de R$ 42 bilhões em um único dia, o CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk, tornou-se a quarta pessoa mais rica do planeta. Para conseguir tamanha façanha, Musk não precisou fazer muita coisa. Aliás, ele não precisou fazer nada. As ações da Tesla, gigante dos carros elétricos, tiveram uma valorização de 13% no pregão da segunda-feira 17, levando o bilionário cada vez mais perto do pódio. Dono de uma fortuna de US$ 84,8 bilhões, cerca de R$ 425 bilhões, o empresário naturalizado americano, só perde para Jeff Bezos, Bill Gates e Mark Zuckerberg. Chamado de gênio por admiradores e de louco por céticos, o maior sonho de Musk é povoar Marte.

“Deusa Superstar”

É assim que Rita Lee descreve Xuxa na orelha da autobiografia intitulada “Memórias”. Deusa ou Rainha dos Baixinhos, o título pouco importa; Maria da Graça, nome de batismo, tem uma grande história para contar no livro

que será lançado no mês que vem. Com 40 milhões de discos vendidos, a obra promete boas vendas ao revelar detalhes inéditos de sua vida e dos relacionamentos com Pelé e Ayrton Senna. E a vida de escritora continua: um livro infantil com a temática LGBTQ já está no forno e deve aquecer ainda mais o debate. Xuxa contará a vida da personagem Maia, uma menina ‘arco-íris’, que tem duas mães. A defesa dos animais e o veganismo também entrarão na trama.

Um grande jogador

Fã e personagem do GAME “Free Fire”, o DJ brasileiro Alok acabou saindo da temática “o importante é competir” para ajudar um adolescente a virar o jogo. Durante uma partida, Alok pediu ao vivo para que um de seus colegas gamers mostrasse o ambiente onde estava. Comovido com o cenário humilde, o DJ falou que lhe doaria casa, computador e um celular para que pudesse produzir os seus próprios conteúdos. Quem ganha é o fairplay.

“From Jamaica, with Love”

A cantora Madonna escolheu a Jamaica apara celebrar com liberdade quase irrestrita os seus 62 anos no último domingo. Na companhia das filhas gêmeas e do namorado 36 anos mais novo, ela mostrou nas redes sociais — sem esconder nenhum detalhe — como se faz uma festa. Com aparência de 40, ela escreveu em uma das fotos: “Rostinho descansado da aniversariante”. Cirurgias plásticas à parte, só falta saber se ela abandonou o pop e adotou o calmo reggae da terra de Bob Marley.

