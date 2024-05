Uma semana depois, vaquinha de mulher que mora com mãe no McDonald’s arrecadou pouco mais de R$ 650

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 13:35 Para compartilhar:

As duas mulheres, mãe e filha, que moram em uma lanchonete do McDonald’s no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, há cerca de três meses fizeram uma vaquinha com a meta de R$ 10 mil que recebeu – até o momento de publicação desta notícia – a quantia de R$ 652. Bruna Muratori, de 31 anos, afirma na página que abriu a arrecadação para conseguir comprar um apartamento.

“Meu momento de vida virou público, sem privacidade, por conta de jornalistas que criaram matéria e reportagem com mentiras e difamações sem autorização”, inicia Bruna Muratori no início da descrição de sua vaquinha. A mulher alega que não mora no McDonald’s e é apenas uma cliente. “Por conta da repercussão, conheci pessoas maravilhosas e que realmente querem ajudar, o jogo virou”, pontua.

Apesar disso, os R$ 652 reais da arrecadação foram doados por apenas 24 pessoas.

De acordo com Bruna, o dinheiro da vaquinha será usado para comprar um apartamento e para dar início a um projeto de formação de paramédica e direito.

Relembre o caso

Segundo a CBN, os vizinhos do estabelecimento notaram a presença das mulheres, que têm celulares, mochilas e dinheiro para consumir no McDonald’s e nas outras lojas da região.

Um empresário relatou que “elas ficam sentadas do lado de fora, não se afastam. Quando abre, de manhã, elas entram e pegam sempre a mesa perto da porta. Deve ser muito triste morar em uma lanchonete, é uma situação insustentável”.

Ele destacou que outros moradores da região ofereceram ajuda, mas as mulheres recusaram.

Ainda segundo a CBN, as duas dizem que são mãe e filha e se chamam Suzy e Bruna, ambas não quiseram informar o sobrenome. Elas disseram que são do Rio Grande do Sul e moram no Rio de Janeiro há oito anos.

Questionadas, as duas disseram que estão procurando um apartamento para alugar no Leblon por até R$ 1.200, algo praticamente impossível visto que é um bairro nobre.

Um vendedor ambulante da região contou à CBN que trabalhava em um hotel em Copacabana antes da pandemia de Covid-19. Segundo ele, Suzy e Bruna se hospedaram no local e saíram sem pagar.