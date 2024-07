Uma pessoa morre e seis ficam feridas após tiroteio em parque de Nova York

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 9:55 Para compartilhar:

Uma pessoa morreu e pelo menos outras seis ficaram feridas após um tiroteio no domingo, 28, no Maplewood Park, um parque no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos. As informações são da ABC News.

A polícia de Rochester informou que respondeu a um chamado por volta das 18h20 (horário local) e encontrou várias pessoas com ferimentos de bala.

Um adulto na faixa dos 20 anos morreu, outra pessoa “sofreu ferimentos com risco de vida” e cinco pessoas foram hospitalizadas com ferimentos leves, disse o capitão Greg Bello.

A polícia de Rochester confirmou que uma festa estava acontecendo na área no momento do tiroteio. “Neste ponto, não sabemos quantas pessoas estavam atirando”, disse Bello. “Estamos tentando trabalhar com o máximo de testemunhas que pudermos.”

Nenhum suspeito foi preso até o momento.