Uma pessoa morre e cinco ficam feridas em desabamento de casa no Rio

Estadão Conteúdo 01/05/2023 - 23:47

Uma casa de três pavimentos desabou no Complexo de Favelas do Lins, na zona

norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 1º. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram







feridas.

A morte foi confirmada pelo secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de

Bombeiros do Rio, Leandro Monteiro. “Infelizmente tivemos um óbito, mas conseguimos retirar

dos escombros cinco vítimas com vida”, escreveu Monteiro no Twitter.

Bombeiros dos quartéis do Grajaú e de Vila Isabel, bairros próximos à comunidade da Cotia, uma

das 11 que compõem o Complexo do Lins, foram acionados por volta das 19h50 desta segunda.

No local, os bombeiros encaminharam de imediato duas vítimas para o hospital. Uma terceira

pessoa já havia sido socorrida. Outras duas seguiram soterradas, mas foram localizadas com







vida poucas horas depois. A sexta pessoa foi encontrada já sem vida. Por volta das 22h30, o

trabalho, que envolveu dezenas de homens e cães farejadores, foi encerrado.

Uma mulher e duas crianças foram levadas para o Hospital do Andaraí, na zona norte.







Parte da Estrada Grajaú-Jacarepaguá, via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio e

corta a região do acidente, foi fechada para que a operação de resgate acontecesse. Ainda não

estão claras as causas do desabamento.

