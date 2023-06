‘Uma onda de gente se aceitando’, diz Ana Vilela sobre repercussão de fotos sensuais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2023 - 15:00 Compartilhe

A cantora Ana Vilela interpreta como positiva sua entrada no OnlyFans. E o motivo, diferente da maioria das pessoas, não é apenas o dinheiro, mas sim as portas que o seu perfil vem abrindo após divulgação de fotos sensuais.

“Fiquei muito chocada porque a gente achou que ia ter muito mais coisa ruim do que coisa boa. De repente comecei a receber muitas mensagens de pessoas dizendo ‘que legal você fazer uma coisa dessa’. Comecei a ver uma onda de gente se aceitando e se entendendo”, disse Ana em entrevista ao jornalista Zeca Camargo.

Fazer as fotos, no entanto, admite Ana, não foi fácil. “Me senti muito desconfortável fazendo o ensaio, porque não tem a ver comigo. Vi o ensaio e amei. Achei que ficou sexy, bonito, até eu me surpreendi”.

