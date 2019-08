Uma noite para enfrentar os fantasmas do passado

Campos — Sucesso ao abrir a programação deste ano do Teatro de Bolso, em abril, a peça “Irmanadas” voltar ao palco da casa neste fim de semana. O espetáculo do grupo Nós do Teatro terá apresentações sexta, sábado e domingo, sempre às 20h. Os ingressos saem a R$ 30 e R$ 15 (meia).

O espetáculo contra a história de Ana, uma senhora de 84 anos que passa uma noite de réveillon relembrando suas memórias e traumas. O foco dramático da narradora é sua irmã Rosa, de 82 anos, que se apresenta numa névoa que mistura realidade e fantasia.

“Rememorar é a palavra-chave deste espetáculo, com boas e más recordações. A busca por palavras malditas ou não ditas, o porquê das ações realizadas, a saudade do tempo vivido”, detalha a diretora Kátia Macabu. “Como momentos de união e alegria no passado que se transformaram em distanciamento e brigas no presente”.

A equipe de “Irmanadas” conta com o ator Jonas Defante Hernani Brito, a autoria de Rosane Bardanachvili, a iluminação de Fabrício Simões, a sonoplastia de Sarah Marques e Hernani Brito, cenografia de Luísa Barreto, caracterização de Liana Macabu e operação de áudio de Kátia Macabu.