‘Uma mulher antifeminista é uma aberração’, diz Zélia Duncan

Zélia Duncan, de 56 anos, em participação no UOL Entrevista, falou sobre os ataques sofridos nas redes sociais. No bate-papo, a cantora disse que possui mais pessoas bloqueadas do que seguidores propriamente ditos e, às vezes, quando vai olhar o perfil de alguma pessoa que a xingou, se depara com perfis que possuem fotos de Jesus Cristo ou mulheres que pregam contra o feminismo.

“Quando vou olhar os perfis dessas pessoas que me ofendem não têm publicações nem seguidores, possui uma foto de Jesus Cristo, o que é muito lamentável, escrito ‘cristão, armamentista, conservador’. Aí você vai num perfil feminino, que para mim dói ainda mais, aí está escrito, ‘esposa’, uma mulher que a primeira palavra é esposa, já me preocupa, já me angustia… [está escrito também] cristã, armamentista, antifeminista’, uma mulher antifeminista é uma aberração, é como um negro racista, é uma coisa que o patriarcado está tão dentro dela que ela não sabe”, começou Zélia.

A artista ainda revelou sentir uma certa mágoa da internet devido às fake news que atentam constantemente contra a democracia no Brasil: “A gente está vendo a democracia ser ameaçada e tem muito a ver com as fake news. A gente achava que a internet era a oitava maravilha… E as pessoas têm orgulho de expor a ignorância [nas redes. A gente está tendo muito trabalho, [por isso] a internet é para mim essa dubiedade”, finalizou.

Saiba mais