Uma maneira divertida de aprender inglês

Aprender inglês brincando parece coisa de outro mundo. Mas se tornou uma linha pedagógica para muitas escolas especializadas. No Brasas, atividades lúdicas também fazem parte do aprendizado.

A tradicional escola de idiomas, criada em 1966, tem cinco unidades na Zona Oeste: Campo Grande, Recreio, Barra, Jacarepaguá e Vila Valqueire. Com objetivo de revolucionar o ensino da língua inglesa no Brasil, o Brasas fez uma parceria com a Positivo Tecnologia Educacional — distribuidora oficial do Lego Education no Brasil — para proporcionar aos alunos um aprendizado mais divertido e colaborativo.

O uso de diferentes conjuntos do Lego Education já é aplicado em várias escolas de idiomas do mundo. A metodologia permite ao professor uma gama de possibilidades para desenvolver a fluência dos seus alunos na língua estrangeira.

“Sabemos que quanto mais o aluno se diverte ao aprender, melhor internaliza e retém a informação. Esse é um dos objetivos da metodologia por trás das soluções Lego Education, que também estimulam boas práticas comportamentais, inteligência emocional, socialização e compartilhamento de emoções”, destaca Guilherme Leal, diretor acadêmico do Brasas.

A ferramenta está disponível em todas as unidades do curso na Zona Oeste, nas turmas Kids e Juniors (alunos de oito a 13 anos). Além disso, segundo a escola, nas matrículas realizadas até o dia 31 de outubro, o aluno ganha 20% de desconto na primeira mensalidade e o primeiro livro grátis.

A parceria com a Positivo Tecnologia Educacional rendeu também um projeto piloto de aulas de robótica em inglês, que está em fase de implementação nas unidades. As aulas, destinadas a crianças de 8 a 11 anos, acontecem uma vez por semana, com o apoio da solução robótica da Lego Education WeDo 2.0. Em um laboratório, os alunos são estimulados a despertar o pensamento crítico e a criatividade, unindo inglês e robótica.