Uma guitarra que vale milhões

Quem é fã de Nirvana sabe que a icônica e tradicional guitarra azul usada por Kurt Cobain no clássico “Smells Like Teen Spirit” tem o seu valor. Pois bem, um empresário bilionário inglês não só conhece seu preço, como desembolsou uma quantia de US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 22 milhões) no artefato musical. A peça foi leiloada em um dos pregões mais aguardados da casa Julien’s Auctions. O preço estimado era de US$ 800 mil dólares – R$ 3,8 milhões.

Com a música alcançando 1,4 bilhão de visualizações no YouTube e com mais de 24 milhões de ouvintes mensais na página da banda no Spotify, sendo que a canção é a mais escutada com 1,2 bilhão de streams, a Fender Mustang de 1969 ser um dos instrumentos mais famosos do rock mundial. “Esta é uma das guitarras mais icônicas a chegar ao leilão e é a guitarra preferida do Kurt Cobain”, Martin Nolan, diretor executivo da Julien’s Auctions.

A preferência pela guitarra é porque foi feita para canhotos, assim como o cantor. Em uma de suas entrevistas finais, Cobain falou sobre ela: “Sou canhoto, e é não é muito fácil encontrar guitarras para canhotos com preços razoáveis e de alta qualidade. Mas de todas as guitarras do mundo, a Fender Mustang é a minha favorita. Eu só tive duas delas”, disse.

A guitarra também foi usada no estúdio durante as sessões de gravação de “Nevermind” e “In Utero”, bem como inúmeras apresentações ao vivo de destaque. Foi orgulhosamente exibido no Experience Music Project de Seattle, agora chamado MoPOP Museum of Pop Culture, e fotografado e selecionado para a prestigiosa “Guitar Collection”.

Além da guitarra, o comprador bilionário Jim Irsay de Indianápolis ainda vai levar a case original que guardou o objeto e a cinta usada por Kurt Cobain. Para quem é fã, a verdadeira guerra de lances feita pelo mundo inteiro, valeu realmente a pena. O instrumento musical estava em posse da família de Kurt desde a morte dele em 1994. A casa de leilões ainda afirmou que uma parte dos lucros serão destinados para uma instituição de caridade de saúde mental.

O único carro sobrevivente conhecido que pertenceu e foi dirigido por Kurt Cobain, o sedã 4 portas “Baby Blue” Dodge Dart 170 de 1965 – A irmã de Kurt, Kim Cobain, possui o carro há 28 anos – também foi leiloado por US$ 375 mil. Só neste final de semana a casa de leilões arrecadou, com as peças de Kurt e outros grandes nomes da música, cerca de US$ 15 milhões. Está bom para você?