Uma das principais metas é explicar caixa-preta do BNDES, diz Montezano

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou nesta terça-feira que o banco tem como uma de suas principais metas para este ano explicar a sua “caixa-preta” para a população.

“Como gestor tenho duas missões: formar minha opinião sobre o tema e recuperar a credibilidade, e ela passa por transparência, comunicação e explicação do que aconteceu”, disse. Ele participa da reunião da CPI do BNDES da Câmara nesta tarde.

De acordo com ele, “enquanto essa nuvem cinza pairar sobre o banco”, qualquer estratégia de negócios vai ser dificultada. “A CPI acaba ajudando a dar transparência para o banco”, afirmou.

Montezano afirmou que uma outra meta é acelerar a venda de participações acionárias detidas pelo banco através da BNDESPar, empresa de participações acionárias do banco. Considerando as operações de julho, as ofertas no mercado brasileiro somam R$ 57,4 bilhões este ano.

get_the_ID():991609