Uma breve reflexão para decifrar e compreender a geração Alpha

Geração Alpha é a denominação dada aos jovens que nasceram entre 2010 e 2020. Isso significa que, em 2023, seus primeiros integrantes têm de 8 a 13 anos. Nessa idade, os pais param de ser os decisores de compras e começam a ser somente influenciadores, dando lugar às escolhas dos pequenos. Além de serem os próximos consumidores, também serão a próxima geração a entrar no mercado de trabalho e começar a votar, representando o futuro da humanidade. Sendo assim, é importante entendermos a geração que sucede a Z, a geração Alpha.

O primeiro fato notório é entender que essa geração nasceu completamente imersa no meio digital. Diferentemente da geração Z, que teve contato cedo com meios digitais, mas não desde sua primeira infância. A geração Alpha teve acesso a tablets e smartphones com meses de idade. Para entender como isso molda a criança, conto aqui a história da filho de um conhecido. Ao ver o primeiro nascer do sol quando tinha 5 anos de idade, disse ele para mãe: “Olha, é igual ao dos jogos”. Essa será uma geração que experimentará mais o mundo virtual do que o físico, onde as principais referência da vida serão digitais.

Por conseguinte, essa geração também nasce em um mundo totalmente globalizado, onde o contato com diferentes culturas se torna fácil pelo acesso barato a dispositivos e redes móveis. Isso possibilita a inclusão digital, algo que antes era pouco acessível para países subdesenvolvidos. Por conta disto, esperamos uma geração com alto nível de aceitação de diferenças culturais, dentre outras diferenças.

Assim, podemos esperar duas coisas desta geração. Por um lado, serão extremamente habilidosos em manipular ferramentas digitais. Uma vez que o contato logo na primeira infância com a internet, os torna independentes na busca por informação. Além de serem curiosos, hábeis em múltiplas tarefas, adaptáveis e inclusivos. Por outro lado, terão forte dificuldade em estabelecer relações sociais, emocionais e afetivas. Isto trará tanto desafios no mercado de trabalho, como na vida pessoal. Ainda, a alta disponibilidade de informação poderá afogá-los e incapacitá-los de uma visão crítica, por não conseguirem absorver tudo que leem, ouvem e assistem.

Embora ainda não contemos com um entendimento completo de todos os aspectos relacionados à geração Alpha, temos informações suficientes para uma análise de seus comportamentos nos próximos anos. É crucial estar atento às características dessa geração, pois isso afetará diversos setores de negócios e questões sociais. Assim, esperamos ter proporcionado uma base para a compreensão da geração Alpha. Acompanhe nossa coluna para mais matérias sobre essa geração.

