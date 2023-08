Uma bebida açucarada por dia aumenta ‘significativamente’ o risco de câncer de fígado

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/08/2023 - 2:25 Compartilhe

As mulheres mais velhas que bebem apenas uma bebida adoçada com açúcar por dia têm um risco “significativamente maior” de desenvolver câncer de fígado e de morrer de doença crônica do fígado, de acordo com um estudo publicado na revista médica JAMA .

A pesquisa descobriu que as mulheres na pós-menopausa que consumiam pelo menos um refrigerante açucarado ou bebida de frutas diariamente tinham 1,75 vezes mais chances de serem diagnosticadas com câncer de fígado e 2,5 vezes mais chances de morrer de doença crônica do fígado em comparação com aquelas que bebiam trêsbebidas por mês, ou menos.

“Sabemos por um corpo de evidências que vale a pena pensar duas vezes antes de escolher beber bebidas açucaradas todos os dias”, disse a Dra. Pauline Emmett, pesquisadora sênior da Universidade de Bristol, ao Science Media Center no Reino Unido .

Pesquisadores da Harvard Medical School observaram um grupo de quase 100.000 mulheres americanas com idades entre 50 e 79 anos por cerca de 20 anos.

Enquanto aproximadamente 65% dos adultos americanos bebem bebidas adoçadas com açúcar diariamente, apenas cerca de 7% das mulheres participantes do estudo consumiram essas bebidas diariamente. Mais de 13% bebiam bebidas adoçadas artificialmente todos os dias.

Ao longo de duas décadas, 207 mulheres desenvolveram câncer de fígado e 148 morreram de doença hepática crônica.

As mulheres que beberam as bebidas adoçadas artificialmente não tiveram um risco muito maior de desenvolver problemas hepáticos, descobriram os pesquisadores.

Revendo o estudo, os especialistas observaram que os resultados não mostram causalidade e que os participantes só foram solicitados a registrar seus padrões de consumo quando começaram o estudo e três anos depois, mas seus hábitos provavelmente evoluíram ao longo do período de observação de 20 anos.

Outro estudo publicado recentemente descobriu que a ingestão de frutose alimenta a obesidade e condições como diabetes e doença hepática gordurosa , com pesquisadores observando que os americanos normalmente consomem frutose por meio de açúcar de mesa e xarope de milho com alto teor de frutose , o que demonstrou ter consequências prejudiciais à saúde.

Bebidas açucaradas – incluindo refrigerantes, bebidas energéticas e bebidas de frutas – há muito são conhecidas por trazer riscos de obesidade, diabetes, câncer e doenças do fígado.

A doença hepática crônica é a nona principal causa de morte nos EUA, com mais de 56.000 pessoas morrendo da doença anualmente, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças . A cada ano, cerca de 11.000 mulheres americanas são diagnosticadas com câncer de fígado e 9.000 morrem por causa disso.

Infelizmente, as doenças hepáticas estão aumentando – com um estudo recente ligando especificamente doenças hepáticas relacionadas ao álcool à pandemia de COVID-19.

