“Uma barbárie”

De Madonna a Leonardo do Caprio, passando por Kim Kardashian e Gisele Bündchen, o mundo artístico está reagindo fortemente contra as declarações e decisões do presidente Bolsonaro contra a Amazônia.Di Caprio definiu como “barbárie” a situação criada pelo mandatário na região. Lindsay Lohan falou em quadro aterrorizante e a também artista Camila Cabello diz que a situação “me faz querer chorar de frustração”. Bolsonaro virou o pária do mundo em diversos sites e redes sociais pelo planeta e as reações não param de aumentar.