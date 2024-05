Uma ‘afonia’ obriga Bruce Springsteen a cancelar show em Marselha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 15:03 Para compartilhar:

O show de Bruce Springsteen previsto para a noite deste sábado (25) em Marselha, no sul da França, único espetáculo no país de sua turnê europeia, foi adiado “devido a uma afonia” do roqueiro americano, anunciou o produtor do espetáculo.

“Devido a uma afonia e por prescrição médica, Bruce Springsteen não pode cantar e subir ao palco esta noite. Infelizmente, o show desta noite, previsto para o Orange Vélodrome de Marselha, fica adiado para uma data posterior”, indicou a Gérard Drouot Productions na rede social X.

Os ingressos para o show serão válidos para uma nova data, que ainda não foi definida.

Aqueles que desejarem poderão solicitar o reembolso.

Segundo imagens do jornal local La Provence, numerosos fãs de “The Boss” já estavam presentes nos arredores do estádio, com capacidade para 60 mil espectadores, poucas horas antes do início do espetáculo.

O cantor americano, de 74 anos, anunciou em setembro que adiaria seus shows previstos para 2024 nos Estados Unidos para poder “recuperar-se de uma úlcera” gástrica.

